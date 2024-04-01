Дамаск, 1 апреля, 2024, 19:17 — ИА Регнум. В результате удара Израиля по консульству Ирана в Дамаске погиб один из лидеров Корпуса стражей исламской революции Мохаммад Реза Захеди, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники в ливанских силах безопасности.

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При атаке, по неподтверждённым данным, также погибли несколько иранских дипломатов.

«По неподтвержденным данным, ряд дипломатов нашей страны погибли в результате сегодняшней атаки Израиля на генконсульство Исламской Республики Иран в Дамаске», — сообщило агентство.

Как передавало ИА Регнум, 1 апреля Израиль нанёс ракетный удар, который разрушил здание консульства Ирана в Дамаске. Источники сообщили, что по меньшей мере два человека погибли и ещё один получил ранения.

Сирийские средства противовоздушной обороны частично отразили ракетную атаку Израиля. Сообщалось также, что на проспекте Меззе в Дамаске пострадало здание, находящееся рядом с иранским консульством.