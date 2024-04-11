Москва, 11 апреля, 2024, 13:16 — ИА Регнум. Москва выступает за приверженность принципам международного права на фоне обострения отношений между Израилем и Ираном. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 11 апреля журналистам.

Известия/Константин Кокошкин

Никаких обращений к России на фоне обострения не было, ответил представитель Кремля на вопрос о том, готова ли Россия помочь с разрешением конфликта. Он напомнил, что российская сторона осудила удары Израиля по консульству Ирана в Дамаске, считая их нарушением всех принципов международного права.

«Сейчас же очень важно всем сохранять сдержанность с тем, чтобы не привести к полной дестабилизации обстановки в регионе, которая и так не блещет стабильностью и предсказуемостью», — сказал Песков.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 1 апреля министерство обороны Сирии сообщило об авиаударе Израиля по зданию консульства Ирана в Дамаске. По данным источника иранского издания Tasnim, при атаке погибли по меньшей мере пять человек и ещё 12 получили ранения. Одним из погибших, как сообщалось, был командир из Корпуса стражей Исламской революции Мохаммад Реза Захеди.

Президент Ирана Ибрагим Раиси 2 апреля пообещал ответить на удар Израиля по консульству в Дамаске. Он назвал действия израильских военных «бесчеловечным» нападением и явным нарушением международного права. Власти Израиля после угроз со стороны Ирана приостановили работу 28 дипломатических представительств по всему миру.

Россия осудила атаку Израиля по иранскому консульству в Дамаске. МИД призвал международное сообщество дать соответствующую правовую оценку удару ЦАХАЛ. В связи с напряжённой обстановкой на Ближнем Востоке внешнеполитическое ведомство настоятельно рекомендовало россиянам воздержаться от поездок в Израиль, Ливан и на палестинские территории.