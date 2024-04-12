Вашингтон, 12 апреля, 2024, 05:22 — ИА Регнум. Израиль готовится к ответной атаке Ирана в течение 24-48 часов, сообщила 11 апреля американская газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источник.

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«Израиль готовится к прямой атаке со стороны Ирана по югу или северу Израиля уже в ближайшие 24-48 часов», — написали в издании.

По данным осведомлённого источника, окончательное решение пока не принято, хотя планы атаки обсуждаются.

Отмечается, что доклады американской разведки свидетельствуют о планах Ирана нанести удар в течение нескольких дней, вероятно, по территории Израиля.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 1 апреля ВВС Израиля нанесли ракетный удар по консульству Ирана в сирийском Дамаске, при этом средства противовоздушной обороны смогли частично отразить атаку. В результате удара погиб один из лидеров иранского Корпуса стражей Исламской революции Мохаммад Реза Захеди.

Иранское информационное агентство Tasnim со ссылкой на своего корреспондента в Дамаске сообщило, что 1 апреля в результате авиаудара Израиля по консульству погибли пять человек, 12 получили ранения. Повреждения получили здания и автомобили вокруг иранского консульства в Дамаске, а также больница.

В Иране предупредили, что оставляют за собой право принять контрмеры и ответить на атаку. Президент страны Ибрагим Раиси осудил действия израильских военных, назвав их «бесчеловечным» нападением и явным нарушением международного права.

В случае, если Тегеран решится на месть за убийство своего генерала израильскими военными, Тель-Авив готов ответить ударом по ядерным объектам Ирана, написала британская газета The Sun. Ответные действия Израиля могут привести к непредсказуемым последствиям для всего Ближневосточного региона, предостерегли журналисты.