Тегеран, 12 апреля, 2024, 08:33 — ИА Регнум. Иран ответит на атаку Израиля по иранскому консульству в Дамаске, но сделает это ограниченным образом. Об этом глава иранского МИД Хоссейн Амир Абдоллахиян заявил министру иностранных дел Германии Анналене Бербок в телефонном разговоре, сообщает портал Axios.

Iranian Army Office/Global Look Press

Германский МИД 11 апреля проинформировал о разговоре министров по ситуации на Ближнем Востоке. Отмечалось, что никто не заинтересован в дальнейшем обострении.

По информации источников портала, знакомых с содержанием беседы, Абдоллахиян заявил о полной решимости Ирана ответить на бомбардировку консульского здания в Дамаске, совершённую Израилем. Это будет сделано «надлежащим и ограниченным образом», отметил он.

Главы МИД Ирана и Германии беседовали 90 минут и почти всё это время говорили о нынешней напряжённости. Что именно подразумевал Абдоллахиян под ограниченным ответом, неясно. Бербок передала иранскому коллеге послание США и предупредила, что не стоит недооценивать масштабы реакции Израиля на возможную атаку из Ирана.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 1 апреля министерство обороны Сирии сообщило об авиаударе Израиля по зданию консульства Ирана в Дамаске. По данным источника иранского издания Tasnim, при атаке погибли по меньшей мере пять человек и ещё 12 получили ранения. Одним из погибших, как сообщалось, был командир из Корпуса стражей Исламской революции Мохаммад Реза Захеди.

Президент Ирана Ибрагим Раиси 2 апреля пообещал ответить на удар Израиля по консульству. Он назвал действия израильских военных «бесчеловечным» нападением и явным нарушением международного права. Власти Израиля после угроз со стороны Ирана приостановили работу 28 дипломатических представительств по всему миру.

Россия осудила атаку Израиля по иранскому консульству в Дамаске, МИД призвал международное сообщество дать соответствующую правовую оценку удару ЦАХАЛ. В Кремле заявили, что всем сторонам следует быть сдержанными, чтобы не допустить полной дестабилизации обстановки в Ближневосточном регионе.

Американская газета The Wall Street Journal (WSJ) 11 апреля сообщила со ссылкой на источник, что Израиль готовится к ответной атаке Ирана в течение 24–48 часов.