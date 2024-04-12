Минск, 12 апреля, 2024, 14:03 — ИА Регнум. Конференция по ситуации на Украине в Швейцарии является дорогой «в никуда». Россия не видит желания со стороны Запада вести дело по-честному, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров

«То, что это путь в никуда, мягко выражаясь, очевидно любому нормальному политическому обозревателю. Нашу позицию вчера в ходе беседы с Александром Григорьевичем Лукашенко президент России Владимир Владимирович Путин изложил в очередной раз чётко, понятно. Мне нечего добавить. Мы не видим желания ни в Киеве, ни со стороны его хозяев вести дело по-честному», — сказал министр на пресс-конференции по итогам заседания Совета глав МИД (СМИД) СНГ в Минске.

Глава российского МИД также отметил, что швейцарская «формула» и китайский мирный план несовместимы.

Правительство Швейцарии 10 апреля заявило, что в городе Бюргеншток в июне 2024 года состоится так называемая мирная конференция по Украине. Мероприятие пройдёт без участия России, но в ходе конференции можно договориться о том, когда и как привлечь Москву к переговорному процессу, заявил глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис.

Как передавало ИА Регнум, Путин во время переговоров с Лукашенко отметил, что ситуация, когда Россию не позвали на мирную конференцию в Швейцарии, заявляя при этом, что решить без неё ничего невозможно, является простым паноптикумом.

11 апреля на заседании Совбеза ООН постпред России при организации Василий Небензя заявил, что для продвижения так называемой формулы мира главы киевского режима Владимира Зеленского созываются всё новые саммиты. Эти попытки Киева вызывают лишь недоумение, добавил дипломат.

Пресс-секретарь посольства РФ в Бёрне Владимир Хохлов подчеркнул, что Швейцария не направляла России приглашение для участия в саммите по Украине. По его словам, усиленно продвигаемая организаторами идея мирной конференции является неприемлемой для России, так как речь идёт об очередном варианте продвижения нежизнеспособной «формулы мира» Зеленского, не учитывающей российские интересы.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что Россия не будет участвовать в конференции в Швейцарии, даже если получит приглашение. Проведение форума в предложенном формате лишено смысла, поскольку его предполагается посвятить продвижению ультимативной «формулы Зеленского», сказала она. К тому же Швейцария не может служить площадкой для миротворческого саммита — это предполагает нейтральный статус, который Швейцария уже утратила, отметила представитель МИД РФ.

10 апреля Захарова заявила, что за инициативой Швейцарии о встрече по Украине стоят представители Демократической партии США, которым нужно поддержать проект «Украина» на плаву.

Кремль и МИД ранее неоднократно отмечали, что Россия готова к мирному урегулированию ситуации на Украине при условии выполнения всех требований, поставленных перед началом СВО, и при условии признания новых территориальных реалий — возвращения четырёх регионов в состав России в 2022 году, подчёркивая, что в ином случае СВО будет продолжена.