Нью-Йорк, США, 11 апреля, 2024, 20:02 — ИА Регнум. Попытки главы киевского режима Владимира Зеленского продвигать свою так называемую «формулу мира» вызывают только недоумение, заявил 11 апреля на заседании Совбеза ООН постпред России при организации Василий Небензя.

Иван Шилов ИА Регнум Владимир Зеленский

Для продвижения указанной «формулы» созываются всё новые саммиты, напомнил Небензя.

«Попытки главы киевского режима продвигать свои формулы, созывать саммиты в поддержку киевского режима вызывают лишь недоумение», — сказал постпред России.

Как передавало ИА Регнум, так называемая «формула мира» Зеленского предполагает, в частности, возвращение Украины к границам 1991 года — с Крымом, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областями.

Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что Россия никогда не отказывалась от переговоров по Украине и по-прежнему к ним готова, но такие переговоры должны быть основаны на реальности.

Кремль и МИД ранее неоднократно подчёркивали, что Россия готова к мирному урегулированию ситуации на Украине при условии выполнения всех требований, поставленных перед началом СВО, и при условии признания новых территориальных реалий — возвращения четырёх регионов в состав России в 2022 году, отмечая, что в ином случае специальная военная операция будет продолжена.

10 апреля правительство Швейцарии заявило, что в городе Бюргеншток в июне 2024 года состоится так называемая мирная конференция по Украине. Мероприятие пройдёт без участия России, но в ходе конференции можно договориться о том, когда и как привлечь Москву к переговорному процессу, заявил глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что Россия не будет участвовать в этой конференции, даже если получит приглашение. Проведение форума в предложенном формате лишено смысла, поскольку его предполагается посвятить продвижению ультимативной «формулы Зеленского», сказала она. К тому же Швейцария не может служить площадкой для миротворческого саммита — это предполагает нейтральный статус, который Швейцария уже утратила, отметила представитель МИД РФ.

В своём выступлении 11 апреля Небензя также отметил, что в боевых действия на Украине происходит коренной перелом, и посоветовал Западу готовиться к безоговорочной капитуляции киевского режима, подчеркнув, что никакие пакеты западной военной помощи этому режиму не помогут.