Москва, 13 марта, 2024, 20:17 — ИА Регнум. Россия не примет участия в конференции по Украине в Швейцарии, даже если получит официальное приглашение, заявила 13 марта официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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Проведение форума в предложенном формате лишено смысла, сказала она.

«Этот форум будет посвящён продвижению ультимативной «формулы (главы киевского режима Владимира — Прим. ред.) Зеленского», хотя его швейцарские организаторы делают вид, что ищут общий знаменатель мирных инициатив разных стран», — отметила официальный представитель МИД.

К тому же Швейцария едва ли может служить площадкой для миротворческого саммита, поскольку это предполагает нейтральный статус, который Берн уже утратил, открыто заняв проукраинскую позицию, голосуя за антироссийские резолюции, рассматривая возможность изъятия замороженных активов РФ и присоединившись к антироссийским санкциям, добавила Захарова.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 13 марта официальный представитель МИД также заявила, что любым ответственным переговорам по урегулированию конфликта на Украине должна предшествовать отмена указа Зеленского, запрещающего диалог с Москвой.

24 февраля МИД Швейцарии сообщил, что летом 2024 года планируется организовать саммит по мирному урегулированию украинского кризиса, о проведении которого ранее просили руководители киевского режима.

Президент Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселёву в марте 2024 года заявил, что Россия по-прежнему готова к переговорам по Украине, но они должны быть основаны на реальности. Глава государства подчеркнул, что Россия никогда не отказывалась от переговоров.

Кремль и МИД ранее неоднократно отмечали, что Россия готова к мирному урегулированию ситуации на Украине при условии выполнения всех требований, поставленных перед началом СВО, и при условии признания новых территориальных реалий — возвращения четырёх регионов в состав России в 2022 году. В ином случае СВО будет продолжена.