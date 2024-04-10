Москва, 11 апреля, 2024, 00:25 — ИА Регнум. Глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий считает, что США и страны НАТО являются прямыми соучастниками и спонсорами убийств стариков, женщин и детей в российских регионах.

Иван Шилов ИА Регнум Обстрел Белгорода

Политик подчеркнул, что США и западных союзников в первую очередь интересуют их вложения в украинскую армию — больше волнует то, что «инвестиции в неонацистский режим Зеленского могут не окупиться».

«И снова маски сорваны. Коллективный Запад фактически дезавуирует заявления Вашингтона и Брюсселя о недопустимости обстрелов ВСУ мирной российской территории. США и НАТО не только спонсоры террористической хунты Зеленского, но и прямые соучастники убийств бандеровцами российских стариков, женщин и детей. Их кровь на руках столтенбергов, остинов, байденов и шольцев. И рано или поздно они за всё ответят!» — написал Слуцкий в Telegram-канале, комментируя слова генсека НАТО Йенса Столтенберга об ударах ВСУ по России.

По мнению Слуцкого, такие заявления — не более чем циничная попытка оправдать государственный терроризм киевских марионеток Запада.

Как сообщало ИА Регнум, нанесение Украиной ударов по военным целям за пределами зоны СВО законно, заявил 10 апреля Столтенберг на пресс-конференции с президентом Финляндии Александером Стуббом.

9 апреля в результате обстрела Вооружёнными силами Украины (ВСУ) посёлка Климово Брянской области погибли женщина и ребёнок. Погибший под обстрелом 12-летний мальчик не доехал до дома всего несколько метров, его прошило насквозь осколками.

31 марта в посёлке Тёткино в Курской области в результате обстрела ВСУ погибла мирная жительница. При обстреле были повреждены пять многоквартирных домов.

С 1 января по 31 марта 2024 года от обстрелов украинской армией российской территории погиб 201 мирный житель, 922 пострадали. За этот период ВСУ выпустили по гражданским объектам в России около 22 тыс. боеприпасов.