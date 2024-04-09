Брянск, 9 апреля, 2024, 16:32 — ИА Регнум. Женщина и ребёнок погибли в результате обстрела Вооружёнными силами Украины (ВСУ) посёлка Климово Брянской области, сообщил 9 апреля глава региона Александр Богомаз.

Известия/Андрей Эрштрем

«Украинские террористы совершили артиллерийский обстрел по мирным жителям посёлка Климово. Удар нанесён в самый центр посёлка. К сожалению, есть погибшие: женщина и ребёнок», — сообщил он в Telegram-канале.

По данным Telegram-канала «112», было около десяти прилётов. В результате обстрела ещё четыре человека пострадали, все они были госпитализированы в Климовскую ЦРБ. Один из пострадавших находится в тяжёлом состоянии.

Как передавало ИА Регнум, посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Родион Мирошник 5 апреля сообщил, что с 1 января по 31 марта 2024 года от обстрелов украинской армией российской территории погиб 201 мирный житель, 922 пострадали. За этот период ВСУ выпустили по гражданским объектам в России около 22 тыс. боеприпасов.

За сутки 7 апреля украинские военные 21 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 63 единицы различных боеприпасов. На донецком направлении украинские войска совершили 13 обстрелов, на горловском — восемь обстрелов.