Посёлок городского типа Тёткино, Курская область, 3 апреля, 2024, 16:03 — ИА Регнум. В больнице скончалась женщина, получившая 31 марта ранения при обстреле украинской армией Глушковского района, сообщил 3 апреля глава Курской области Роман Старовойт в Telegram-канале.

Дмитрий Макеев/РИА Новости

«Жительница посёлка Тёткино Глушковского района, пострадавшая при обстреле, скончалась в больнице. Медики боролись за её жизнь до последнего», — сообщил Старовойт.

Губернатор выразил соболезнования родным и близким погибшей.

Как сообщало ИА Регнум, Старовойт 31 марта написал в Telegram о полученных мирной жительницей осколочных ранениях при обстреле Тёткино. Также он сообщил о пожаре, который вспыхнул в посёлке после обстрела. В этот день в регионе объявляли опасность атаки беспилотников.

Минобороны России вечером 2 апреля сообщило об уничтожении пяти беспилотников ВСУ над Курской и Белгородской областями. В Курской области силы ПВО сбили четыре дрона.