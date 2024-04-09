Рабочий посёлок Климово, Брянская область, 9 апреля, 2024, 18:36 — ИА Регнум. Погибший под обстрелом 12-летний мальчик Саша из посёлка Климово Брянской области не доехал до дома всего несколько метров, его прошило насквозь осколками, сообщил 9 апреля Telegram-канале Shot.

ИА Регнум

Ребёнок возвращался домой из школы №2, когда украинские военные начали стрелять по Климово из РСЗО. По данным канала, в школе он учился на отлично, всегда помогал своей маме и готовил ей завтрак.

Местная жительница сообщила RT, что две недели назад в семье после болезни умер дедушка.

«Мальчик был на похоронах, и я впервые его видела таким: он очень переживал», — рассказала она.

Как передавало ИА Регнум, 9 апреля губернатор региона Александр Богомаз сообщил, что ВСУ совершили артиллерийский обстрел посёлка Климово, погибли женщина и ребёнок. В результате атаки загорелся жилой дом, были частично повреждены несколько частных автомобилей.

По данным Telegram-канала «112», было около десяти прилётов. В результате обстрела ещё четыре человека пострадали, все они были госпитализированы в Климовскую ЦРБ. Один из пострадавших находится в тяжёлом состоянии.

6 апреля губернатор Брянской области сообщил, что в результате обстрела посёлка Красный Бор один мирный житель получил ранение. 30 марта ВСУ обстреляли брянское село Курковичи, была ранена девочка-подросток.