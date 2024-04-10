Брюссель, 10 апреля, 2024, 17:03 — ИА Регнум. Нанесение Украиной ударов по военным целям за пределами зоны СВО законно, заявил 10 апреля генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции с президентом Финляндии Александером Стуббом.

Иван Шилов ИА Регнум

«Это часть права Украины на самооборону — наносить удары по законным военным целям за пределами территории этой страны, поскольку Россия использует столько различных военных средств для ударов по Украине», — сказал он.

Как передавало ИА Регнум, 9 апреля в результате обстрела Вооружёнными силами Украины (ВСУ) посёлка Климово Брянской области погибли женщина и ребёнок. Погибший под обстрелом 12-летний мальчик не доехал до дома всего несколько метров, его прошило насквозь осколками.

31 марта в посёлке Тёткино в Курской области в результате обстрела ВСУ погибла мирная жительница. При обстреле были повреждены пять многоквартирных домов.

30 декабря центр Белгорода подвергся атаке со стороны Украины. Удар на себя приняла центральная площадь города, Соборная. Но пострадала не только она. Массированный ракетный удар ВСУ нанёс множество повреждений различным городским объектам. Пострадало множество зданий, среди которых универмаг «Белгород». На местах ударов возникли возгорания, горели и автомобили. Погибли 24 человека, 107 получили ранения.

Посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Родион Мирошник 5 апреля сообщил, что с 1 января по 31 марта 2024 года от обстрелов украинской армией российской территории погиб 201 мирный житель, 922 пострадали. За этот период ВСУ выпустили по гражданским объектам в России около 22 тыс. боеприпасов.

2 апреля госсекретарь страны Энтони Блинкен, комментируя атаки Киева по российским нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ), заявил, что американское руководство не одобряет удары ВСУ по любым объектам на территории России.