Москва, 5 апреля, 2024, 11:38 — ИА Регнум. С начала года от ударов со стороны Вооружённых сил Украины по территории России погиб 201 мирный житель. Об этом 5 апреля сообщил на брифинге посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Родион Мирошник.

Павел Колядин/ТАСС

Кроме того, с 1 января по 31 марта 2024 года от ударов украинских боевиков пострадали 922 мирных жителя российских регионов. Из их числа ранения получил 721 человек.

За первый квартал 2024 года киевский режим выпустил порядка 22 тыс. боеприпасов по гражданским объектам на территории России.

«За прошедшие полные три месяца 2024 года украинские боевики выпустили исключительно по гражданским объектам в прифронтовых российских территориях как минимум 22 тысячи боеприпасов», ― уточнил дипломат.

Как сообщало ИА Регнум, киевский режим ежедневно совершает попытки атаковать российские регионы. Только за прошедшую ночь российские военные нейтрализовали 53 беспилотных летательных аппарата в небе над пятью регионами России.

Так, 44 дрона дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили в Ростовской области, шесть ― в Краснодарском крае, по одному в Саратовской, Курской и Белгородской областях.

Как уточнил губернатор Ростовской области Василий Голубев, в Морозовском районе в результате атаки более 40 украинских дронов получила повреждения электроподстанция.

В Донецке 4 апреля две пожилые женщины получили ранения в результате обстрела украинской армией. Снаряд ВСУ взорвался на улице Васильченко в Куйбышевском районе.