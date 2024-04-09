Пекин, 9 апреля, 2024, 12:33 — ИА Регнум. Россия и КНР продолжают реализовывать новые стратегические задачи, вырабатываемые лидерами двух стран. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине.

Сергей Савостьянов/РИА Новости Председатель КНР Си Цзиньпин

Глава дипведомства передал лидеру КНР приветствие от президента РФ Владимира Путина и подчеркнул, что российский лидер «очень оценил» поздравительное послание по итогам президентских выборов.

«Переизбрание президента Путина гарантирует преемственность наших отношений и нацеленность на новое развитие отношений во всех сферах», — отметил министр.

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В свою очередь, Си Цзиньпин во вступительном слове передал искреннее приветствие Путину. По словам китайского лидера, Москва и Пекин встали на путь «мирного существования» и вместе работают над достижением взаимовыгодного сотрудничества.

Вместе с тем Лавров выразил высочайшую оценку успехам Китая, достигнутым за последние годы под руководством Си Цзиньпина.

«Нас эти успехи искренне радуют, так как это успехи друзей, хотя не все в мире разделяют такое отношение и пытаются всячески сдержать развитие Китая. Собственно, как и развитие России», — отметил министр.

Кроме того, глава внешнеполитического ведомства выразил уверенность, что Россия и Китай будут готовы и дальше реализовывать новые стратегические задачи, поставленные лидерами двух стран.

Как передавало ИА Регнум, глава российского МИД 8 апреля прибыл в Пекин с официальным визитом. Лавров провёл переговоры с китайским коллегой Ван И, в ходе которых, в частности, заявил, что двусторонние отношения России и Китая благодаря лидерам стран вышли на беспрецедентный уровень.

Лавров в ходе пресс-конференции отметил, что Россия и Китай будут решать проблему санкционных мер в рамках БРИКС и ШОС. Глава дипведомства также добавил, что односторонние санкции — это акт запугивания, против таких мер должны выступить все страны.

Россия и Китай, подчеркнул министр, выступают решительно против односторонних санкций. Для противостояния им всем странам следует объединиться.