Пекин, 9 апреля, 2024, 06:09 — ИА Регнум. Россия и Китай будут продолжать сотрудничество по борьбе с терроризмом в том числе по линии многосторонних механизмов после теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле». Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров 9 апреля на переговорах с министром иностранных дел КНР Ван И.

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Лавров

Российский дипломат поблагодарил китайскую сторону за соболезнования в связи с терактом 22 марта, за поддержку борьбы России с терроризмом.

«Все причастные, безусловно, понесут наказание. А наше сотрудничество по контртеррору будет продолжаться в том числе и в рамках многосторонних институтов», — заверил Лавров.

В ходе переговоров была также затронута тема выборов. По словам главы МИД РФ, выборы президента проходили в условиях «жёсткого внешнего давления со стороны Запада, всплеска террористических атак киевского режима, обстрелов российских городов, попыток хакеров взломать избирательную систему».

«Но голосование прошло успешно, ничто не помешало свободному и рекордному волеизъявлению российских избирателей, в чем могла убедиться и делегация от правительства КНР», — сказал дипломат.

Сергей Лавров также выразил признательность КНР за поддержку обеспечения суверенных прав россиян в соответствии с Конституцией РФ.

Главы МИД двух стран также обменялись мнениями по некоторым наиболее актуальным темам и региональным процессам, в том числе по ситуации вокруг Украины и в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

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Как сообщало ИА Регнум, Сергей Лавров прибыл 8 апреля в Китай с официальным визитом, написала в своём Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

В ходе поездки Лавров должен провести переговоры с Ван И. Участники встречи обсудят широкий перечень вопросов, касающийся двухстороннего сотрудничества, а также взаимодействия Москвы и Пекина на международной арене в рамках работы в ООН, БРИКС, Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), и «Группе двадцати» (G20), а также на форуме Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) и в других структурах.

В ходе прямой линии и большой пресс-конференции 14 декабря президент России Владимир Путин заявил, что уровень отношений с Китаем беспрецедентно высокий. Российский лидер добавил, что отношения сторон являются одним из существенных гарантов стабильности в мире.