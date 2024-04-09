Пекин, 9 апреля, 2024, 08:45 — ИА Регнум. Односторонние санкции — это акт запугивания, против таких мер должны выступить все страны. Об этом глава МИД КНР Ван И заявил 9 апреля на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым в Пекине.

Иван Шилов ИА Регнум

«Односторонние санкции являются типичным актом запугивания, который нарушает международное право, справедливый и закономерный международный порядок, а также идёт вразрез с тенденцией мирового развития и прогресса», — подчеркнул Ван И.

Россия и Китай, добавил министр, выступают решительно против односторонних санкций. Для противостояния им всем странам следует объединиться.

Как сообщало ИА Регнум, Лавров в ходе пресс-конференции заявил, что Россия и Китай будут решать проблему санкционных мер в рамках БРИКС и ШОС.

Глава российского МИД 8 апреля прибыл в Пекин с официальным визитом. Лавров провёл переговоры с китайским коллегой Ван И, в ходе которых, в частности, заявил, что двусторонние отношения России и Китая благодаря лидерам стран вышли на беспрецедентный уровень.