Пекин, 9 апреля, 2024, 08:10 — ИА Регнум. Россия и Китай намерены в рамках БРИКС и ШОС решать проблему санкционных мер, заявил 9 апреля министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

МИД РФ/РИА Новости Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел КНР Ван И

«Мой коллега очень подробно говорил о конкретных экономических пробелах, которые создаются в результате незаконной политики односторонних санкций и которые мы будем решать в рамках в рамках БРИКС, в рамках ШОС», — сказал Лавров на пресс-конференции в рамках визита в Китай.

Как передавало ИА Регнум, Соединённые Штаты не должны очернять нормальные отношения между Россией и Китаем, заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин. Таким образом она прокомментировала слова министра финансов США Джанет Йеллен о последствиях для китайских компаний за помощь Москве.

По её словам, Пекин всегда контролировал экспорт товаров двойного назначения в соответствии с законом и нормативными актами.

5 апреля госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе встречи лидеров стран ЕС и Североатлантического альянса выразил опасения из-за углубления оборонного сотрудничества России и Китая. По его словам, этот вопрос нужно чаще поднимать странами НАТО и Евросоюза.