Пекин, 9 апреля, 2024, 07:21 — ИА Регнум. Двусторонние отношения России и Китая благодаря лидерам стран вышли на беспрецедентный уровень, заявил 9 апреля министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на переговорах с главой МИД КНР Ван И.

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Лавров и Ван И

По словам Лаврова, с переизбранием Владимира Путина на пост президента России преемственность линии на укрепление российско-китайских связей получила дополнительные гарантии.

«Наше стратегическое партнёрство строится на основе принципов уважительного, равноправного, доверительного диалога, взаимной поддержки по вопросам, которые затрагивают коренные интересы наших стран. И сотрудничество превосходит, как уже не раз наши лидеры констатировали, военно-политические союзы времён холодной войны, не направлено против какой-либо третьей стороны», — добавил глава российского внешнеполитического ведомства.

Взаимодействие в международных делах позволяет Москве и Пекину эффективно решать общие задачи как на внутреннем, так и на внешнем контуре, подчеркнул Лавров.

Как сообщало ИА Регнум, 9 апреля начались переговоры Сергея Лаврова с китайским коллегой Ван И. В ходе беседы глава МИД РФ отметил, что Россия и Китай будут продолжать сотрудничество по борьбе с терроризмом, в том числе по линии многосторонних механизмов после теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле». Кроме того, главы МИД двух стран обменялись мнениями по ситуации вокруг Украины и в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Сергей Лавров 8 апреля прибыл в Китай с официальным двухдневным визитом, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова. Борт министра приземлился в аэропорту Шоуду в Пекине. Запланированы переговоры Лаврова с Ван И. Участники встречи обсудят широкий перечень вопросов, касающихся двухстороннего сотрудничества, а также взаимодействия Москвы и Пекина на международной арене в рамках работы в ООН, БРИКС, Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), и «Группе двадцати» (G20), а также на форуме Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) и в других структурах.

Министр иностранных дел КНР Ван И 17 февраля заявил, что отношения Китая и России активно развиваются, страны вместе способствуют поддержанию стратегической стабильности и в Азиатско-Тихоокеанском регионе, и во всём мире. Сотрудничество РФ и КНР не является альянсом и не нацелено против третьих стран, отношения Москвы и Пекина — образец взаимодействия между ведущими державами, добавил он.