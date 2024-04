Москва, 3 апреля, 2024, 17:09 — ИА Регнум. Публикации в американской прессе о том, что власти США якобы предупреждали Россию о подготовке теракта в «Крокус Сити Холле» за две недели до трагедии, не соответствуют действительности. Об этом 3 апреля заявил источник в российском компетентном ведомстве.

Кирилл Каллиников /РИА Новости

Он напомнил в беседе с «РИА Новости», что публикации с подобными заявлениями появились, в частности, в The New York Times и The Washington Post.

«США действительно информировали Россию о террористической угрозе. Однако, данная информация носила общий характер и содержала лишь предупреждения о возможности совершения терактов в местах массового скопления граждан», ― уточнил источник.

Как сообщало ИА Регнум, 28 марта газета The New York Times выпустила статью, в которой говорилось, что американские спецслужбы не передали российской стороне всю имевшуюся в их распоряжении информацию о готовящемся теракте, поскольку опасались раскрыть свои источники.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в свою очередь заявил, что России ничего не известно о том, что Вашингтон якобы передал Москве не все имеющиеся у них данные о подготовке теракта в «Крокус Сити Холле». Он также отметил, что к информации со ссылкой на источники необходимо подходить с осторожностью.

В тот же день координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США передали России ясную и детальную информацию об угрозе теракта в преддверии нападения на «Крокус».

В начале марта США, Великобритания и ряд других западных стран призвали своих граждан воздержаться от посещения массовых мероприятий, в том числе концертов, в Москве в связи с террористической угрозой. Позднее Вашингтон заявил, что передал Москве имевшиеся у него данные о возможной подготовке теракта.

Газета The Washington Post 3 апреля, ссылаясь на американских чиновников, знакомых с ситуацией, написала, что США ещё за две недели до теракта в «Крокус Сити Холле» рассматривали этот объект как возможную цель террористов, о чём якобы предупреждали российскую сторону. Так, собеседники издания утверждали, что Вашингтон якобы передал указанную информацию России за день до того, как американское посольство в Москве распространило предупреждение о вероятной террористической атаке в Москве.

Песков заявил на брифинге 3 апреля, что Кремль не располагает данными о том, действительно ли США передавали российской стороне данные о возможности теракта в «Крокусе».

В результате вооружённого нападения террористов на «Крокус Сити Холл» вечером 22 марта погибли 145 человек, включая шестерых детей. О шестом погибшем ребёнке 3 апреля сообщила уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова. Кроме того, пострадал 551 человек.

В Киеве заявили о непричастности Украины к теракту. Подобные заявления поспешили сделать и в Белом доме. В свою очередь директор ФСБ Александр Бортников 27 марта заявил, что показания задержанных по делу о теракте в «Крокусе» подтверждают украинский след.