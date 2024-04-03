Москва, 3 апреля, 2024, 12:06 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил на брифинге 3 апреля, что Кремль не располагает данными о том, действительно ли США передавали российской стороне данные о возможности теракта в «Крокусе».

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«Обмен информацией идёт по каналам специальных служб», — заявил представитель Кремля.

Как уточнил Песков, информацию передают непосредственно от службы к службе, к компетенции Кремля это не относится.

Ранее газета The Washington Post со ссылкой на американских чиновников, знакомых с ситуацией, написала, что США ещё за две недели до теракта в «Крокус Сити Холле» рассматривали этот объект как возможную цель террористов, о чём якобы предупреждали российскую сторону. Так, собеседники издания утверждали, что Вашингтон якобы передал указанную информацию России за день до того, как американское посольство в Москве распространило предупреждение о вероятной террористической атаке в Москве.

В марте газета The New York Times выпустила материал, в котором говорилось, что американские спецслужбы не передали российской стороне всю имевшуюся информацию о готовящемся теракте из-за опасения раскрыть источники.

Комментируя это, Песков заявил, что России ничего не известно о том, что США якобы передали Москве не все имеющиеся у них данные о подготовке теракта в «Крокусе». Он подчеркнул, что к информации со ссылкой на источники необходимо подходить с осторожностью.