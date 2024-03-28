Вашингтон, 28 марта, 2024, 18:20 — ИА Регнум. Белый дом утверждает, что США передали России ясную и детальную информацию об угрозе теракта в преддверии нападения на «Крокус Сити Холл». Такую версию изложил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби на онлайн-брифинге.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

По его словам, США в преддверии атаки 22 марта представили российским властям «ясную и детальную информацию» о террористической угрозе в отношении крупных собраний и концертов в Москве.

Также Кирби утверждает, что на самом деле США пытались помочь предотвратить этот теракт.

Американская газета The New York Times написала 28 марта, что спецслужбы США не передали российской стороне всю имевшуюся у них информацию о готовящемся теракте в «Крокус Сити Холле». По данным издания, ухудшившиеся отношения между США и Россией не позволили американской стороне поделиться с Москвой информацией о террористической угрозе «сверх необходимого, опасаясь, что власти РФ могут узнать об источниках или методах американской разведки».

Комментируя эту публикацию, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что России ничего не известно о том, что США якобы передали не все имеющиеся у них данные о подготовке теракта. По его словам, информация New York Times — это информация, к которой надо относиться с большой осторожностью.

Директор ФСБ Александр Бортников 26 марта сообщил, что переданная США информация о подготовке теракта в России носила общий характер, российские спецслужбы на неё реагировали.

Посольство США в Москве 8 марта выпустило предупреждение для американцев в России об угрозе терактов в ближайшие 48 часов. В сообщении отмечалось, что диппредставительство отслеживает сообщения о том, что у экстремистов есть планы атаковать большие скопления людей в Москве, включая концерты.