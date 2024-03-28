Москва, 28 марта, 2024, 12:41 — ИА Регнум. России ничего не известно о том, что США якобы передали РФ не все имеющиеся у них данные о подготовке теракта в «Крокус Сити Холле», заявил журналистам 28 марта пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Ранее соответствующая публикация появилась в газете New York Times. По информации журналистов, США передали России не все имевшиеся данные, потому что опасались раскрыть свои источники.

В материале отмечалось, что ухудшившиеся отношения между США и Россией «не позволили» Вашингтону поделиться информацией об террористической угрозе «сверх необходимого», поскольку США опасались, что власти РФ могут узнать об источниках или методах американской разведки.

К информации со ссылкой на источники следует подходить с осторожностью, отметил Песков.

«Информация New York Times со ссылкой на источники — это информация, к которой надо относиться с большой осторожностью в наше время», — сказал он.

Как передавало ИА Регнум, в начале марта США и Великобритания призвали своих граждан воздержаться от посещения массовых мероприятий, в том числе концертов, в Москве, в связи с террористической угрозой. Позднее Вашингтон заявил, что передал Москве имевшиеся у него данные о возможной подготовке теракта.

Переданная США информация носила общий характер, российские спецслужбы на неё реагировали, сообщил 26 марта директор ФСБ Александр Бортников. Силовики предприняли необходимые шаги, но на тот момент информация не подтвердилась, добавил он.

Как передавало ИА Регнум, террористы атаковали «Крокус Сити Холл» вечером 22 марта. Вооружённые люди открыли огонь по посетителям. В результате теракта погибли 143 человека, сообщило МЧС 27 марта. Были госпитализированы 124 человека, 77 из них остаются в больницах, проинформировал минздрав Подмосковья 28 марта.

Силовики задержали 11 участников теракта, в том числе четверых исполнителей. Суд арестовал четверых обвиняемых в совершении теракта и четверых их предполагаемых подельников.

Президент Владимир Путин заявил, что теракт в «Крокус Сити Холле» был осуществлён руками радикальных исламистов, но Россию интересует, кто является его заказчиком. Информация, полученная от задержанных, подтверждает украинский след в теракте, также к нему причастны и западные спецслужбы, расследование продолжается, рассказал ранее Бортников.