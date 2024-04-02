Вашингтон, 3 апреля, 2024, 01:48 — ИА Регнум. США ещё за две недели до теракта в «Крокус Сити Холле» рассматривали указанный объект как возможную цель террористов, о чём якобы предупреждали Россию. Об этом написала газета The Washington Post (WP) со ссылкой на американских чиновников, знакомых с ситуацией.

Dmitry Golubovich/Global Look Press

Собеседники издания утверждают, что Соединённые Штаты будто бы передали указанную информацию российской стороне за день до того, как посольство США в Москве распространило предупреждение о вероятной террористической атаке в российской столице.

Как сообщало ИА Регнум, 28 марта газета The New York Times (NYT) выпустила статью, в которой говорилось, что американские спецслужбы не передали российской стороне всю имевшуюся в их распоряжении информацию о готовящемся теракте, поскольку опасались раскрыть свои источники.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в свою очередь заявил, что России ничего не известно о том, что США якобы передали Москве не все имеющиеся у них данные о подготовке теракта в «Крокус Сити Холле». Он также отметил, что к информации со ссылкой на источники необходимо подходить с осторожностью.

В начале марта США и Британия призвали своих граждан воздержаться от посещения массовых мероприятий, в том числе концертов, в Москве, из-за террористической угрозы. Позднее американские власти стали утверждать, что передавали России имевшиеся у них данные о подготовке теракта.

26 марта директор ФСБ Александр Бортников подчеркнул, что переданная Вашингтоном информация об опасности носила общий характер. Он добавил, что российские силовики реагировали на эти сведения и приняли необходимые меры.

Террористы атаковали «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске вечером 22 марта перед концертом группы «Пикник». В результате теракта погибли 144 человека и ещё 551 человек пострадал.

Президент РФ Владимир Путин пообещал, что Россия доберётся до всех бенефициаров и заказчиков теракта в «Крокус Сити Холле».