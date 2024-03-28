Вашингтон, 28 марта, 2024, 12:35 — ИА Регнум. Спецслужбы Соединённых Штатов не передали российское стороне всю имевшуюся у них информацию касаемо готовящегося теракта в «Крокус Сити Холле», так как боялись раскрыть свои источники. Об этом пишет американская газета The New York Times (NYT).

Dmitry Golubovich/Global Look Press

По данным издания, ухудшившиеся отношения между США и Россией не позволили американской стороне поделиться с Москвой информацией о террористической угрозе «сверх необходимого, опасаясь, что власти РФ могут узнать об источниках или методах американской разведки».

Как передавало ИА Регнум, 26 марта директор ФСБ Александр Бортников сообщил, что переданная США информация о подготовке теракта в России носила общий характер, российские спецслужбы на неё реагировали.

Директор ФСБ добавил, что силовики осуществили действия «в отношении конкретной группы и конкретных лиц и информация на тот момент не подтвердилась».

Посольство США в Москве 8 марта выпустило предупреждение для американцев в России об угрозе терактов в ближайшие 48 часов. В сообщении отмечалось, что диппредставительство отслеживает сообщения о том, что у экстремистов есть планы атаковать большие скопления людей в Москве, включая концерты.

Атака террористов на подмосковный «Крокус Сити Холл» была совершена вечером 22 марта. По последним данным, погибли 143 человека.