Астана, 3 апреля, 2024, 14:07 — ИА Регнум. Все организаторы и спонсоры теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле», в результате вооружённого нападения на который погибли более 140 человек, понесут заслуженное наказание. Об этом 3 апреля в Астане на XIX ежегодной встрече секретарей советов безопасности государств ― членов ШОС заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

Кирилл Зыков / РИА Новости

«Хотел бы вас заверить, что все организаторы и спонсоры теракта в «Крокус Сити Холле», где бы они ни находились, понесут заслуженное наказание», ― подчеркнул он.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 22 марта террористы напали на «Крокус Сити Холл». Они открыли огонь по посетителям и подожгли концертный зал. В результате погибли 145 человек, включая шестерых детей. О шестом погибшем ребёнке 3 апреля сообщила уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова. Кроме того, пострадал 551 человек.

В Киеве заявили о непричастности Украины к теракту. Подобные заявления поспешили сделать и в Белом доме. В свою очередь директор ФСБ Александр Бортников 27 марта заявил, что показания задержанных по делу о теракте в «Крокусе» подтверждают украинский след. Следствие располагает подтверждёнными данными о том, что с Украины исполнителям теракта поступали значительные суммы денежных средств и криптовалюты. Бортников также подчёркивал, что исламисты не смогли бы сами подготовить теракт, им помогали.

Патрушев ранее заявил, что России пытаются навязать, что теракт в «Крокус Сити Холле» совершил не Киев, а радикальные исламисты, возможно, члены афганского филиала ИГИЛ (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ). Однако, по его словам, следы теракта ведут к украинским спецслужбам, известно, что Киев полностью контролируют США. При этом секретарь Совета безопасности призвал также учитывать, что ИГИЛ, «Аль-Каиду» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ) и другие террористические организации также создал Вашингтон.

Президент Владимир Путин пообещал, что Россия доберётся до всех бенефициаров и заказчиков теракта в «Крокус Сити Холле».

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что выгораживание Западом Киева никак не повлияет на объективность расследования теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле». По её словам, всю правду установят и обнародуют.