Москва, 27 марта, 2024, 13:52 — ИА Регнум. Российские средства противовоздушной обороны уничтожили за минувшие сутки 210 беспилотников ВСУ, сообщило Министерство обороны 27 марта.

Aleksey Ivanov/ TV Zvezda/Global Look Press

Также силы ПВО сбили за сутки 21 снаряд реактивных систем залпового огня HIMARS и Vampire, сообщил на брифинге Минобороны официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Средствами противовоздушной обороны в течение суток уничтожено 210 украинских беспилотных летательных аппаратов, а также сбит 21 реактивный снаряд систем залпового огня HIMARS и Vampire», — сказал Конашенков.

Как передавало ИА Регнум, также 27 марта Министерство обороны сообщило о нанесении поражения местам сборки и хранения беспилотников ВСУ. Российские войска заняли более выгодные рубежи на донецком направлении и улучшили положение по переднему краю на авдеевском направлении. Потери ВСУ на двух этих направлениях составили за сутки до 475 человек.

За время проведения специальной военной операции было уничтожено более 17 тыс. беспилотников противника, сообщал Конашенков 25 марта. Также за указанный период было уничтожено 577 самолётов, 270 вертолётов, 489 зенитных ракетных комплексов, 15 598 танков и других боевых бронированных машин, 1256 боевых машин реактивных систем залпового огня, 8521 орудие полевой артиллерии и миномётов противника.