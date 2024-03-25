Москва, 25 марта, 2024, 13:21 — ИА Регнум. Российские войска за время проведения специальной военной операции уничтожили свыше 17 тыс. беспилотников ВСУ, сообщило Министерство обороны 25 марта.

MOD Russia/Global Look Press

В минувшие сутки средствами противовоздушной обороны были уничтожены ещё 103 дрона противника, а также сбит 31 реактивный снаряд систем залпового огня HIMARS, «Vampire» и «Ураган», сообщил на брифинге Минобороны официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 577 самолётов, 270 вертолётов, 17 011 беспилотных летательных аппаратов, 489 зенитных ракетных комплексов, 15 598 танков и других боевых бронированных машин, 1256 боевых машин реактивных систем залпового огня, 8521 орудие полевой артиллерии и миномётов, а также 20 192 единицы специальной военной автомобильной техники», — сказал Конашенков.

Как передавало ИА Регнум, также 25 марта официальный представитель Минобороны рассказал, что в минувшие сутки ВС РФ заняли более выгодные рубежи на донецком направлении. Потери ВСУ на данном направлении за сутки составили до 175 человек, также были уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы.

Кроме того, ВС России в минувшие сутки улучшили положение на авдеевском направлении, отразив 10 контратак ВСУ. Потери противника за сутки составили до 120 человек, также ВСУ потеряли шесть танков. На южнодонецком направлении российские войска улучшили тактическое положение, потери противника за сутки составили до 110 человек.