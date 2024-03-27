Москва, 27 марта, 2024, 13:56 — ИА Регнум. Украинские войска потеряли за сутки до 255 военных на авдеевском направлении. Об этом 27 марта сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Дмитрий Астрахань/ИЗВЕСТИЯ

«Противник потерял до 255 военнослужащих, две боевые машины пехоты и шесть автомобилей», — сказал Конашенков.

Он отметил, что подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю, нанесли огневое поражение формированиям ВСУ и отразили девять контратак штурмовых групп противника в районах Ленинского, Тоненького, Водяного, Первомайского, Шумов и Бердычей в ДНР.

В ходе контрбатарейной борьбы были поражены самоходная артиллерийская установка М109 Paladin и гаубица М777 производства США, а также САУ «Гвоздика».

Как передавало ИА Регнум, 26 марта Конашенков сообщил, что украинские войска потеряли за сутки до 280 военных, два танка, две боевые бронированные машины и шесть автомобилей на авдеевском направлении. Подразделения группировки войск «Центр» нанесли поражение подразделениям противника, улучшили положение по переднему краю и отразили четыре контратаки штурмовых групп ВСУ.

25 марта Вооружённые силы РФ улучшили позиции на авдеевском направлении и отразили десять контратак украинских формирований. Противник потерял до 120 военнослужащих.