Москва, 27 марта, 2024, 13:57 — ИА Регнум. Вооружённые силы России нанесли поражение местам сборки и хранения беспилотных летательных аппаратов Украины, сообщил 27 марта официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Дмитрий Астрахань/ИЗВЕСТИЯ

По его словам, в ходе контрбатарейной борьбы за сутки были поражены американская самоходная артиллерийская установка М109 Paladin, а также гаубица М198, немецкая самоходная артиллерийская установка PzH 2000.

«Уничтожены САУ «Гвоздика», гаубица Д-30, две станции радиоэлектронной борьбы: «Нота» и «Анклав-Н», а также склад артиллерийских боеприпасов ВСУ», — сказал Конашенков на брифинге.

Как передавало ИА Регнум, российские войска за время проведения специальной военной операции уничтожили свыше 17 тыс. беспилотников ВСУ.

Сутками ранее средствами противовоздушной обороны были уничтожены ещё 103 дрона противника, а также сбит 31 реактивный снаряд систем залпового огня HIMARS, Vampire и «Ураган», сообщил на брифинге Минобороны официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.