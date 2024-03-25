Москва, 25 марта, 2024, 18:56 — ИА Регнум. Арестованный по делу о теракте в «Крокус Сити Холле» Шамсидин Фаридуни не позднее января вовлёк в состав группы подозреваемого Аминчона Исломова в состав группы для нападения. Об этом говорится в Telegram-канале Следственного комитета России.

Следственный комитет РФ/ТАСС

«В рамках расследования уголовного дела о теракте в «Крокус Сити Холле» Следственный комитет установил роли ещё ряда фигурантов. По данным следствия, с целью совершения террористического акта Шамсидин Фаридуни не позднее января 2024 года вовлёк в состав организованной группы Аминчона Исломов», — говорится в сообщении.

Вместе с тем СК сообщил о ходатайстве перед судом об аресте Аминчона Исломова и Диловара Исломова, а также ещё одного подозреваемого по делу.

Как передавало ИА Регнум, атака террористов на «Крокус Сити Холл» произошла вечером 22 марта. В здание комплекса ворвались вооружённые люди и открыли огонь по посетителям. После этого террористы подожгли здание. Общее число пострадавших достигло 182 человек. Погибли 137 человек.

23 марта силовики задержали 11 человек, в том числе всех четверых террористов, которые стреляли в людей в «Крокус Сити Холле». Один из задержанных признался, что ему пообещали выплатить 500 тыс. рублей за участие в атаке.

В ФСБ сообщили, что террористы, совершившие нападение на «Крокус Сити Холл», имели контакты на украинской стороне и планировали перейти российско-украинскую границу.

24 марта Басманный суд арестовал четверых обвиняемых — Фаридуни Шамсидина, Далерджона Мирзоева, Рачабализода Саидакрами Муродали и Мухаммадсобира Файзова — до 22 мая 2024 года.

25 марта председатель СК Александр Бастрыкин провёл оперативное совещание со следственной группой, а также руководством Главного управления криминалистики и Судебно-экспертного центра СК, был заслушан отчёт следственной группы о расследовании уголовного дела о теракте.