Москва, 23 марта, 2024, 15:41 — ИА Регнум. Террористы, устроившие теракт в «Крокус Сити Холле», пытались бежать на Украину, где для них на границе приготовили «окно», заявил 22 марта президент России Владимир Путин в обращении к согражданам.

ИА Регнум

Силовики провели операцию по поимке террористов и задержали 11 человек, в том числе всех четверых непосредственных исполнителей — тех, кто убивал людей.

«Они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где, по предварительным данным, для них с украинской стороны было подготовлено окно для перехода государственной границы», — заявил Путин.

Сейчас идёт поиск пособников террористов. Следственные и правоохранительные органы сделают всё, чтобы найти всех преступников и установить все детали теракта, подчеркнул глава государства.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3876414" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Обращение к гражданам России

Как сообщало ИА Регнум, 23 марта директор ФСБ Александр Бортников доложил Путину о том, что всех четверых непосредственных участников теракта задержали. Кроме того, задержали ещё семерых подозреваемых.

Задержали террористов в Брянской области, куда они приехали на автомобиле, чтобы перебраться на Украину. Когда машину остановили, они бросились бежать, однако силовики не дали преступникам скрыться.

Силовики опросили всех задержанных. Один из исполнителей теракта 1998 года рождения сообщил, что ему через мессенджер поступило предложение расстрелять людей за сумму в 500 тысяч рублей. Он согласился, получил аванс и оружие.

Террористы, отъезжая на автомобиле от здания, намеренно сбили восьмилетнего мальчика, которому удалось спастись от стрельбы и пожара в «Крокусе».

В СК заявили, что число погибших в теракте достигло 133 человек. Telegram-канал «112» со ссылкой на источник заявил о 150 погибших. Среди погибших и пострадавших есть дети, двое раненных детей сейчас находятся в тяжёлом состоянии.