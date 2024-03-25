Москва, 25 марта, 2024, 14:30 — ИА Регнум. Следственный комитет устанавливает организаторов теракта в «Крокус Сити Холле», сообщила пресс-служба ведомства 25 марта.

Следственный комитет РФ/ТАСС

Председатель СК Александр Бастрыкин провёл оперативное совещание со следственной группой, а также руководством Главного управления криминалистики и Судебно-экспертного центра СК, был заслушан отчёт следственной группы о расследовании уголовного дела о теракте, сказано в сообщении.

«Главе ведомства доложено о проводимых мероприятиях в соответствии с детальным планом расследования уголовного дела. В настоящее время продолжаются следственные действия с обвиняемыми с целью получения значимой для следствия информации о подготовке и совершении этого теракта, а также установления иных соучастников преступления, в том числе организаторов», — отмечается в сообщении СК.

Проводятся криминалистические экспертизы, результаты которых позволят восстановить картину произошедшего, также следственной группе поручено продолжить допросы свидетелей, в том числе из числа сотрудников «Крокус Сити Холла», и детальный анализ документов и иных данных, добавила пресс-служба.

Как сообщало ИА Регнум, атака террористов на «Крокус Сити Холл» произошла вечером 22 марта. Вооружённые люди открыли огонь по посетителям. Общее число пострадавших достигло 182 человек. Погибли 137 человек.

Силовики задержали 11 участников теракта, в том числе четверых исполнителей. 24 марта Басманный суд Москвы арестовал четверых обвиняемых в совершении теракта до 22 мая 2024 года.

Президент Владимир Путин в своём обращении сравнил атаку террористов на «Крокус Сити Холл» с действиями нацистов и отметил, что Россия столкнулась не просто с тщательно и цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных и беззащитных граждан. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал, что 25 марта состоится совещание по выработке мер, которые будут приняты после теракта.