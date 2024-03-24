Москва, 24 марта, 2024, 21:00 — ИА Регнум. Число пострадавших в теракте в «Крокус Сити Холле» достигло 182, сообщили 24 марта в Минздраве Подмосковья.

Илья Наймушин /РИА Новости

Данные следуют из обновляемого на сайте ведомства перечня фамилий и имён.

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Как сообщало ИА Регнум, атака на «Крокус Сити Холл» произошла вечером 22 марта, когда в зал ворвались вооружённые люди и открыли огонь по посетителям. Затем в здании прогремел взрыв и начался пожар.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте. Ведомство также позднее сообщило о 137 погибших, Минздрав Подмосковья сообщил, что пострадали 180 человек.

Помощница директора группы «Пикник», перед концертом которой началась стрельба, Екатерина Кушнер также погибла во время теракта.

Силовики задержали 11 человек, в том числе четверых исполнителей атаки. Их автомобиль задержали в Брянской области, недалеко от границы с Украиной. 24 марта дознаватели привезли подозреваемых в совершении теракта на допрос в СК.

Президент России Владимир Путин в обращении к нации объявил 24 марта днём общенационального траура по жертвам теракта.

В беседе с ИА Регнум политолог, член правления Российской ассоциации политической науки Владимир Шаповалов заявил, что заказчики теракта, вероятно, преследовали сразу несколько целей. В частности, по его мнению, это была не только очевидная попытка посеять панику в обществе, но и резко обострить межэтнические противоречия в стране.