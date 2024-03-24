Москва, 25 марта, 2024, 00:49 — ИА Регнум. Басманный районный суд города Москвы избрал меру пресечения в отношении третьего фигуранта по делу о теракте в «Крокус Сити Холле» Фаридуни Шамсидина, сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции города Москвы.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Его обвиняют в совершении преступления предусмотренного п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ (террористический акт). Обвиняемого заключили под стражу сроком на 1 месяц 28 суток. Он пробудет под арестом до 22 мая 2024 года.

Как сообщало ИА Регнум, ранее двум другим подозреваемым в атаке на «Крокус Сити Холл» — Далерджону Мирзоеву и Рачабализоду Саидакрами Муродали предъявили обвинения в теракте в составе группы лиц. Их также отправили под арест 22 мая 2024 года.

Обвиняемым грозит пожизненное лишение свободы. Мирзоев признал свою вину в полном объеме.

23 марта силовики задержали 11 человек, в том числе всех четверых террористов, которые стреляли в людей в «Крокус Сити Холле». Один из задержанных признался, что ему пообещали выплатить 500 тыс. рублей за участие в атаке.

Вечером 22 марта в «Крокус Сити Холле» в подмосковном Красногорске планировалось провести концерт группы «Пикник». Перед мероприятием в здание ворвалась группа вооружённых людей. Они открыли стрельбу по окружающим.

Кроме того, в ТРЦ вспыхнул крупный пожар. По последним данным, в результате случившегося погибли 137 человек. При этом опознали 62 тела. Количество пострадавших при теракте возросло до 182 человек.