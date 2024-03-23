Москва, 23 марта, 2024, 17:19 — ИА Регнум. Состояние здоровья многих получивших ранения во время теракта в подмосковном торгово-развлекательного центре «Крокус Сити Холл» улучшается, заявил 23 марта журналистам министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

Официальный канал Минздрава России Министр здравоохранения России Михаил Мурашко

«Ситуация у многих пациентов улучшается, буквально недавно одного пациента выписали домой», — сказал он.

Мурашко добавил, что врачи продолжают бороться за жизни ряда пациентов, пострадавших во время стрельбы в подмосковном центре. Тех, кто нуждается в повышенном внимании, перевели в учреждения более высокого уровня, в федеральные медицинские центры.

Министр также сообщил, что всем пострадавшим в теракте оказали медицинскую помощь. Для этого задействовали 19 медицинских организаций, работали все бригады скорой помощи. Профессионализм врачей позволил доставить в больницы в том числе раненых, которые были в крайне тяжёлом состоянии, подчеркнул Мурашко.

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Как передавало ИА Регнум, 23 марта губернатор Московской области Андрей Воробьёв сообщил, что в больницах Москвы и Подмосковья помогают 121 пострадавшему в теракте в «Крокус Сити Холле». Спасатели начали работать в сгоревшем зале ТРЦ, ситуация тяжёлая, добавил он.

В СК заявили, что число погибших в теракте достигло 133 человек. Telegram-канал «112» со ссылкой на источник заявил о 150 погибших.

Президент России Владимир Путин в ходе обращения к согражданам 23 марта пообещал всю необходимую помощь от государства семьям погибших и раненым. Он выразил соболезнования потерявшим родных и близких, а также объявил 24 марта днём общенационального траура.

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Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что власти столицы и Московской области окажут поддержку пострадавшим от террористов. Также региональное руководство возьмёт на себя организацию похорон погибших, добавил он.

Директор ФСБ Александр Бортников 23 марта доложил президенту, что по делу о теракте в общей сложности задержали 11 человек, в том числе всех четверых, стрелявших по людям в «Крокус Сити Холле». Последних задержали в Брянской области возле границы, когда они пытались сбежать на Украину.

Один из задержанных по подозрению в теракте в «Крокус Сити Холле» на допросе рассказал, что согласился устроить теракт за 500 тыс. рублей. По его словам, заказчик поручил ему убивать всех, кого встретит в назначенном месте.