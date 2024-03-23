Воробьёв сообщил о 121 госпитализированном после теракта в «Крокусе»
В больницы Москвы и Подмосковья госпитализировали 121 пострадавшего в теракте
Красногорск, 23 марта, 2024, 12:46 — ИА Регнум. В настоящее время в медучреждениях Москвы и Подмосковья находится 121 пострадавший в результате теракта в «Крокус Сити Холле». Об этом 23 марта сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
Он добавил, что у пострадавших ранения часто сложные, но врачи делают всё возможное.
Глава региона также сообщил, что спасатели вошли в сгоревший зал ТРЦ. По его словам, ситуация там тяжёлая. Воробьёв добавил, что работы будут идти круглосуточно.
Как сообщало ИА Регнум, вечером 22 марта перед концертом российской группы «Пикник» несколько вооружённых боевиков ворвались в здание «Крокус Сити Холла». У них имелись автоматы Калашникова и большое количество боеприпасов. Террористы открыли огонь по посетителям. Затем в зале прогремел взрыв и начался пожар.
В СК заявили, что количество погибших выросло до 93 человек. При этом в ведомстве считают, что число жертв террористической атаки ещё увеличится. Telegram-канал «112» со ссылкой на источник сообщил, что число погибших превысило 100 человек, при этом количество пострадавших возросло до 200.
Министерство здравоохранения Московской области обнародовало обновлённый список с именами погибших в теракте в «Крокус Сити Холле» по состоянию на 11:30 мск 23 марта. Он содержит 41 фамилию.
Департамента здравоохранения Москвы сообщил, что в столичные стационары после террористической атаки в подмосковном ТРЦ поступили 88 человек, включая четырёх детей.
В МЧС сообщили, что в больницы госпитализировали 107 пострадавших в результате террористической атаки на «Крокус Сити Холл». Таковы данные ведомства на 09:00 мск 23 марта.
Состояние 16 пострадавших при теракте в «Крокус Сити Холле» в Красногорске медики оценивают как крайне тяжёлое. В их числе также один ребёнок. Ещё 44, в том числе двое детей, в тяжёлом состоянии.
Помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов сообщил, что восемь человек, ранее доставленных в больницы после теракта, выписали в удовлетворительном состоянии. Ещё 32 пострадавшим врачи оказали помощь амбулаторно.