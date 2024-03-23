Красногорск, 23 марта, 2024, 12:46 — ИА Регнум. В настоящее время в медучреждениях Москвы и Подмосковья находится 121 пострадавший в результате теракта в «Крокус Сити Холле». Об этом 23 марта сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.

Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Он добавил, что у пострадавших ранения часто сложные, но врачи делают всё возможное.

Глава региона также сообщил, что спасатели вошли в сгоревший зал ТРЦ. По его словам, ситуация там тяжёлая. Воробьёв добавил, что работы будут идти круглосуточно.

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Как сообщало ИА Регнум, вечером 22 марта перед концертом российской группы «Пикник» несколько вооружённых боевиков ворвались в здание «Крокус Сити Холла». У них имелись автоматы Калашникова и большое количество боеприпасов. Террористы открыли огонь по посетителям. Затем в зале прогремел взрыв и начался пожар.

В СК заявили, что количество погибших выросло до 93 человек. При этом в ведомстве считают, что число жертв террористической атаки ещё увеличится. Telegram-канал «112» со ссылкой на источник сообщил, что число погибших превысило 100 человек, при этом количество пострадавших возросло до 200.

Министерство здравоохранения Московской области обнародовало обновлённый список с именами погибших в теракте в «Крокус Сити Холле» по состоянию на 11:30 мск 23 марта. Он содержит 41 фамилию.

Департамента здравоохранения Москвы сообщил, что в столичные стационары после террористической атаки в подмосковном ТРЦ поступили 88 человек, включая четырёх детей.

В МЧС сообщили, что в больницы госпитализировали 107 пострадавших в результате террористической атаки на «Крокус Сити Холл». Таковы данные ведомства на 09:00 мск 23 марта.

Состояние 16 пострадавших при теракте в «Крокус Сити Холле» в Красногорске медики оценивают как крайне тяжёлое. В их числе также один ребёнок. Ещё 44, в том числе двое детей, в тяжёлом состоянии.

Помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов сообщил, что восемь человек, ранее доставленных в больницы после теракта, выписали в удовлетворительном состоянии. Ещё 32 пострадавшим врачи оказали помощь амбулаторно.