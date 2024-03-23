Москва, 23 марта, 2024, 11:56 — ИА Регнум. Москва вместе с Подмосковьем окажет поддержку пострадавшим в трагедии в «Крокус Сити Холле». Об этом 23 марта сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Кадр из видео

«Совместно выплатим денежные компенсации пострадавшим от 500 тысяч рублей до 3 миллионов», — заявил мэр Москвы.

Собянин добавил, что Москва окажет финансовую поддержку москвичам и иногородним жителям. Власти Подмосковья также окажут материальную помощь пострадавшим. Вместе с Московской областью город возьмёт на себя организацию похорон погибших, заявил мэр.

Пострадавшим оказывают всю необходимую помощь.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 22 марта в «Крокус Сити Холле» раздалась стрельба. В здание вошла группа в камуфляже и начала стрельбу. Затем в зале прогремел взрыв. На крыше здания начался пожар, обрушилась кровля. Возбуждено уголовное дело о теракте.

По последним данным, количество погибших в результате теракта в подмосковном ТРЦ «Крокус Сити Холл» составило до 93 человек. По данным Telegram-канала «112», число погибших превысило 100 человек.

В Минздраве сообщили, что в московские городские стационары поступили 88 человек, из них 84 взрослых и четверо детей. МЧС по состоянию на 09:00 мск 23 марта опубликовало список из 107 пострадавших.

Социальный фонд запустил горячую линию по вопросам выплат пострадавшим и семьям погибших при теракте в «Крокус Сити Холле» в Красногорске.

Силовики 23 марта задержали четырёх террористов, участвовавших в теракте. Подозреваемых задержали в Брянской области на границе с Украиной российские спецслужбы.