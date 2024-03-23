Москва, 23 марта, 2024, 15:37 — ИА Регнум. Власти окажут необходимую помощь семьям погибших, раненым и пострадавшим в результате теракта в «Крокус Сити Холле». Об этом 23 марта заявил президент России Владимир Путин в обращении к гражданам.

Михаил Голенков / РИА Новости

«Необходимую помощь окажем всем семьям, в чью жизнь пришла страшная беда, раненым и пострадавшим», — сказал Путин.

Глава государства выразил глубокие и искренние соболезнования всем, кто потерял родных и близких, и объявил 24 марта днём общенационального траура.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3876411" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Как передавало ИА Регнум, Путин заявил, что случившееся в «Крокус Сити Холле» — это кровавый и варварский теракт.

Ранее один из задержанных террористов признался, что расстрелял людей в «Крокусе» за деньги, цена десятков человеческих жизней — 500 тысяч рублей на террориста. Средства ему приходили на банковскую карту. Он также рассказал, что с ним связались через мессенджер, эти же лица предоставили ему оружие.

Силовики 23 марта задержали четверых террористов, непосредственно участвовавших в атаке. Подозреваемых задержали в Брянской области, недалеко от границы с Украиной. Директор ФСБ Александр Бортников доложил президенту, что по делу о теракте в общей сложности задержали 11 человек.

В ФСБ также сообщили, что террористы, совершившие нападение на «Крокус Сити Холл», имели контакты на украинской стороне и планировали перейти российско-украинскую границу.

Вечером 22 марта в «Крокус Сити Холле» раздалась стрельба. В здание вошла группа в камуфляже и начала стрелять по людям. Затем прогремел взрыв. Возбуждено уголовное дело о теракте.

В СК заявили, что число погибших в теракте возросло до 115 человек. Telegram-канал «112» со ссылкой на источник заявил о 150 погибших.