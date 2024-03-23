Москва, 23 марта, 2024, 12:55 — ИА Регнум. Число погибших в теракте в «Крокус Сити Холле» возросло до 115 человек. Об этом 23 марта сообщили в Следственном комитете России.

МЧС России

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«Число погибших на данный момент составляет 115 человек. Поисковые работы продолжаются», — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 22 марта в «Крокус Сити Холле» произошла стрельба. В здание вошли люди в камуфляже и открыли огонь из автоматов, затем в зале прогремел взрыв. На крыше здания начался пожар, обрушилась кровля. Возбуждено уголовное дело о теракте.

В Минздраве сообщили, что в московские стационары поступили 88 человек, из них 84 взрослых и четверо детей. МЧС по состоянию на 09:00 мск 23 марта опубликовало список из 107 пострадавших.

Утром 23 марта силовики задержали четверых террористов, участвовавших в теракте. Подозреваемых задержали в Брянской области на границе с Украиной российские спецслужбы.