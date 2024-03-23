Афины , 23 марта, 2024, 14:43 — ИА Регнум. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис осудил террористическую атаку на концертный зал «Крокус Сити Холл» в Красногорске. Он написал об этом 23 марта в соцсети Х (ранее Twitter).

ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

«Правительство и все греки осуждают жестокую террористическую атаку против невинных российских граждан», — написал он.

Мицотакис подчеркнул, что власти страны выступают против жестокого насилия под предлогом религиозных или расовых различий.

Ранее с осуждением теракта выступило греческое министерство иностранных дел, отметившее, что Афины потрясены ужасным терактом, а Греция мысленно остаётся с семьями погибших, которым она выражает свои соболезнования.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 23 марта стало известно, что стихийные мемориалы в память жертв теракта в Подмосковье появились около посольств России в Швеции, Греции, Словакии, Молдавии и других странах. Граждане этих государств несут к ним цветы в знак скорби по погибшим в результате атаки террористов.

До этого министерство иностранных дел Сингапура осудило теракт в подмосковном концертном зале. В ведомстве назвали его суровым напоминанием об угрозе терроризма.

МИД Афганистана 23 марта также решительно осудил теракт в Московской области. Как отметил представитель министерства Абдул Кахар Балх, в Кабуле считают теракт явным нарушением всех человеческих понятий.

Председатель КНР Си Цзиньпин ранее в этот же день выразил соболезнования президенту России Владимиру Путину в связи с терактом в «Крокусе». Перед этим премьер-министр Индии Нарендра Моди решительно осудил теракт в Московской области, выразив солидарность с российским народом и правительством страны.

Вечером 22 марта от двух до пяти вооружённых боевиков ворвались в здание концертного зала «Крокус Сити Холл» перед началом выступления российской рок-группы «Пикник». По информации следователей, они были вооружены автоматическим оружием с большим количеством боеприпасов. Боевики открыли огонь по зрителям, а затем в здании прогремел взрыв и начался пожар.

В СК РФ заявили, что число погибших в теракте возросло до 115 человек. Telegram-канал «112» со ссылкой на источник заявил о 150 погибших.