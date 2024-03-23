МИД Афганистана решительно осудил теракт в подмосковном «Крокусе»
Кабул, 23 марта, 2024, 11:32 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Афганистана выступило с решительным осуждением теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле». Об этом 23 марта заявил представитель внешнеполитического ведомства Абдул Кахар Балхи.
«Министерство иностранных дел Исламского Эмирата Афганистана (официальное название страны, данное ей «Талибаном» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) решительно осуждает террористический акт в Москве, России», ― написал он в соцсети X.
Также представитель добавил, что ведомство считает террористическую атаку на концертный зал явным нарушением всех человеческих понятий.
Как сообщало ИА Регнум, целый ряд стран выступил с осуждением теракта в Подмосковье. Премьер-министр Индии Нарендра Моди решительно осудил нападение в Красногорске и выразил солидарность с российским народом и правительством России. С осуждением теракта выступило палестинское исламское движение сопротивления ХАМАС. Заявив о полной солидарности с Россией в этом горе, ХАМАС пожелало скорейшего выздоровления раненым.
Лидеры ряда государств выразили соболезнования России в связи с терактом. В их числе президенты Белоруссии, Сербии, Франции Александр Лукашенко, Александр Вучич и Эммануэль Макрон, а также президент Таджикистана Эмомали Рахмон и туркменский лидер Сердар Бердымухамедов.
Соболезнования по поводу теракта президенту России Владимиру Путину выразил председатель КНР Си Цзиньпин.
Вечером 22 марта перед концертом российской группы «Пикник» несколько вооружённых боевиков ворвались в здание «Крокус Сити Холла». У них были автоматы Калашникова и большое количество боеприпасов. Террористы открыли огонь по посетителям. Затем в зале прогремел взрыв и начался пожар.
По последним данным, количество жертв теракта в «Крокусе» возросло до 93 человек. В МЧС также сообщили, что в больницы госпитализировали 107 пострадавших в результате террористической атаки на «Крокус Сити Холл». Таковы данные ведомства на 09:00 мск 23 марта.
Силовики задержали 11 человек, в том числе всех четверых террористов, которые непосредственно участвовали в теракте в «Крокус Сити Холле».
Советник главы офиса президента Михаил Подоляк сказал, что Киев «совершенно точно не причастен» к произошедшему. В Главном управлении разведки украинского минобороны заявили, что нападение якобы организовали российские власти. Пользователи соцсети Х (бывшая Twitter) сочли, что за терактом в «Крокусе» стоит ЦРУ.