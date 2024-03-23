Кабул, 23 марта, 2024, 11:32 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Афганистана выступило с решительным осуждением теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле». Об этом 23 марта заявил представитель внешнеполитического ведомства Абдул Кахар Балхи.

ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

«Министерство иностранных дел Исламского Эмирата Афганистана (официальное название страны, данное ей «Талибаном» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) решительно осуждает террористический акт в Москве, России», ― написал он в соцсети X.

Также представитель добавил, что ведомство считает террористическую атаку на концертный зал явным нарушением всех человеческих понятий.

Как сообщало ИА Регнум, целый ряд стран выступил с осуждением теракта в Подмосковье. Премьер-министр Индии Нарендра Моди решительно осудил нападение в Красногорске и выразил солидарность с российским народом и правительством России. С осуждением теракта выступило палестинское исламское движение сопротивления ХАМАС. Заявив о полной солидарности с Россией в этом горе, ХАМАС пожелало скорейшего выздоровления раненым.

Лидеры ряда государств выразили соболезнования России в связи с терактом. В их числе президенты Белоруссии, Сербии, Франции Александр Лукашенко, Александр Вучич и Эммануэль Макрон, а также президент Таджикистана Эмомали Рахмон и туркменский лидер Сердар Бердымухамедов.

Соболезнования по поводу теракта президенту России Владимиру Путину выразил председатель КНР Си Цзиньпин.

Вечером 22 марта перед концертом российской группы «Пикник» несколько вооружённых боевиков ворвались в здание «Крокус Сити Холла». У них были автоматы Калашникова и большое количество боеприпасов. Террористы открыли огонь по посетителям. Затем в зале прогремел взрыв и начался пожар.

По последним данным, количество жертв теракта в «Крокусе» возросло до 93 человек. В МЧС также сообщили, что в больницы госпитализировали 107 пострадавших в результате террористической атаки на «Крокус Сити Холл». Таковы данные ведомства на 09:00 мск 23 марта.

Силовики задержали 11 человек, в том числе всех четверых террористов, которые непосредственно участвовали в теракте в «Крокус Сити Холле».

Советник главы офиса президента Михаил Подоляк сказал, что Киев «совершенно точно не причастен» к произошедшему. В Главном управлении разведки украинского минобороны заявили, что нападение якобы организовали российские власти. Пользователи соцсети Х (бывшая Twitter) сочли, что за терактом в «Крокусе» стоит ЦРУ.