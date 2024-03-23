Сингапур, 23 марта, 2024, 13:06 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Сингапура осудило теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл», назвав его «суровым напоминанием об угрозе терроризма». Об этом следует из публикации на сайте ведомства.

Известия/Андрей Эрштрем

«Сингапур решительно осуждает террористический акт, произошедший в «Крокус Сити Холле» в Московской области в России. Это нападение является суровым напоминанием об угрозе, которую терроризм продолжает представлять для всех стран», — уточнили в заявлении ведомства.

В МИД Сингапура выразили соболезнования семьям погибших и пожелали выздоровления раненым. Также дипведомство рекомендовало сингапурцам временно отказаться от поездок в Россию.

«Сингапурцам, находящимся в России, настоятельно рекомендуется сохранять бдительность, внимательно следить за местными новостями и прислушиваться к советам местных властей», — резюмировали в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, ранее 23 марта МИД Афганистана решительно осудил теракт в Подмосковье. По словам представителя афганского министерства Абдула Кахара Балхи, Кабул считает террористическую атаку на «Крокус Сити Холл» явным нарушением всех человеческих понятий.

Ранее в этот же день председатель КНР Си Цзиньпин выразил соболезнования президенту России в связи с терактом в «Крокусе». До этого премьер-министр Индии Нарендра Моди решительно осудил теракт в Московской области, выразив солидарность с российским народом и правительством страны.

Соболезнования по поводу теракта также выразил ряд лидеров других стран. Среди них президенты Белоруссии, Сербии, Франции Александр Лукашенко, Александр Вучич и Эммануэль Макрон, а также президент Таджикистана Эмомали Рахмон и туркменский лидер Сердар Бердымухамедов.

Вечером 22 марта от двух до пяти вооружённых боевиков ворвались в здание концертного зала «Крокус Сити Холл» перед началом выступления рок-группы «Пикник». По информации следователей, они были вооружены автоматическим оружием с большим количеством боеприпасов. Боевики открыли огонь по зрителям, где затем прогремел взрыв и начался пожар.

Следственный комитет России 23 марта сообщил, что в теракте в «Крокусе», по предварительным данным погибли 115 человек.

Утром 23 марта силовики задержали 11 человек, включая четверых террористов, участвовавших в теракте. Подозреваемых задержали в Брянской области на границе с Украиной российские спецслужбы.