Копенгаген, 23 марта, 2024, 12:39 — ИА Регнум. Ещё две страны выступили с осуждением нападения в подмосковном «Крокус Сити Холле». МИД Дании в соцсети Х выразил соболезнования пострадавшим и близким погибших.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«Дания осуждает ужасное нападение в Москве и выражает соболезнования жертвам и их близким», ― говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

Теракт в Подмосковье осудила и Молдавия.

«Соболезную всем семьям погибших в террористическом акте в Москве. Молдавия осуждает терроризм и любые формы насилия против гражданских лиц, невинных людей», ― написала президент страны Майя Санду в Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ; принадлежит компания Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

С аналогичными заявлениями выступили президент Приднестровья Вадим Красносельский, глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул, лидер Партии социалистов, бывший президент Игорь Додон и другие. Посольство Молдавии в России также осудило террористический акт в «Крокусе».

Как сообщало ИА Регнум, 23 марта председатель КНР Си Цзиньпин выразил соболезнования президенту России Владимиру Путину в связи с терактом в «Крокусе». До этого премьер-министр Индии Нарендра Моди решительно осудил теракт в Московской области, выразив солидарность с российским народом и правительством страны.

Соболезнования по поводу теракта также выразил ряд лидеров других стран. Среди них президенты Белоруссии, Сербии, Франции Александр Лукашенко, Александр Вучич и Эммануэль Макрон, а также президент Таджикистана Эмомали Рахмон и туркменский лидер Сердар Бердымухамедов.

В МИД Афганистана назвали террористическую атаку на концертный зал явным нарушением всех человеческих понятий. В ШОС заявили, что решительно осуждают этот бесчеловечный террористический акт, а также терроризм во всех его формах и проявлениях.

Вечером 22 марта перед концертом российской группы «Пикник» несколько вооружённых боевиков ворвались в здание «Крокус Сити Холла». У них имелись автоматы Калашникова и большое количество боеприпасов. Террористы открыли огонь по посетителям. Затем в зале прогремел взрыв и начался пожар.

В СК заявили, что число погибших в теракте в Подмосковье возросло до 115 человек.

ФСБ сообщила о задержании 11 человек, причастных к теракту, в том числе четверых непосредственных исполнителей. В ведомстве отметили тщательную подготовку к преступлению. Сообщается, что они контактировали с украинской стороной и планировали сбежать туда.

Следственный комитет сообщил, что четверых исполнителей теракта задержали в Брянской области возле российско-украинской границы. Следователи начали работать с ними.