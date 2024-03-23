В Запорожской области отменили все развлекательные мероприятия
В Запорожской области отменили все развлекательные мероприятия после теракта
Мелитополь, 23 марта, 2024, 09:52 — ИА Регнум. В Запорожской области отменили все развлекательные и спортивные мероприятия в связи с террористической атакой на «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске, в результате которой погибли десятки человек и более сотни получили ранения. Об этом 23 марта сообщил корреспондент ИА Регнум.
Кроме того, в знак солидарности и скорби по погибшим в результате теракта в регионе приспустили государственные флаги.
«Запорожская область скорбит вместе со всей Россией и передаёт слова соболезнования и поддержки нашим соотечественникам», ― написал глава региона Евгений Балицкий в Telegram-канале.
Он также добавил, что вчера вечером жители Запорожской области зажгли свечи в память о погибших в «Крокус Сити Холле». Свечи и цветы горожане несли к мемориальному комплексу «Братское кладбище» в Мелитополе.
Как сообщало ИА Регнум, вооружённые боевики вечером 22 марта ворвалась в здание «Крокус Сити Холла» перед концертом российской группы «Пикник». По данным оперативных служб, количество нападавших было от двух до пяти человек. В Следственном комитете уточнили, что террористы были вооружены автоматами Калашникова и имели большое количество боеприпасов.
Террористы открыли огонь из автоматов по посетителям. Затем в зале прогремел взрыв и начался пожар.
Ранее сообщалось, что в результате теракта погибли более 60 человек. По последним данным, количество погибших при атаке на «Крокус Сити Холл» возросло до 82 человек. Как сообщил Telegram-канал «112» со ссылкой на источник, трое погибших — дети. Эту информацию подтвердили в минздраве Московской области.
По данным Telegram-канала «112», число пострадавших возросло до 183 человек, из них восемь детей.
Соболезнования и слова поддержки поступают России со всего мира. В частности, президент Таджикистана Эмомали Рахмон направил президенту РФ Владимиру Путину телеграмму с соболезнованиями в связи с терактом в ТРЦ «Крокус Сити Холл» в Красногорске, назвав произошедшее бесчеловечным актом насилия, которому нет оправдания. Телеграмму соболезнования российскому лидеру также направил президент Туркмении Сердар Бердымухамедов.
Представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов сообщил, что страны Азии, Африки и Латинской Америки выразили солидарность с РФ в связи с терактом в «Крокус Сити Холле». До этого теракт осудили многие страны Южной Америки, в числе которых Аргентина, Бразилия, Чили, Колумбия и Перу.
МИД Канады осудил теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле», назвав его чудовищной атакой. Также заявления с осуждениями террористического нападения обнародовали представители Белоруссии, Турции, Сербии и других стран.
На выставке-форуме «Россия» в Москве и в Государственном Кремлёвском дворце после теракта в Красногорске отменили все запланированные на 23 и 24 марта мероприятия.