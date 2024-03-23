Красногорск, 23 марта, 2024, 09:00 — ИА Регнум. В результате теракта в «Крокус Сити Холле» погибли трое детей, сообщил 23 марта минздрав Московской области.

Dmitry Golubovich/Global Look Press

По данным ведомства, в больницах сейчас находится 121 пострадавший в результате теракта.

Как сообщало ИА Регнум, по данным Telegram-канала «112», в результате теракта пострадали 183 человека, число погибших возросло до 82. Канал сообщил также о гибели троих детей.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3876307" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Люди сдают кровь для пострадавших в «Крокусе»

В «Крокус Сити Холле» в Красногорске вечером 22 марта должен был состояться концерт группы «Пикник». Перед началом концерта в здании прогремели выстрелы, через некоторое время раздался взрыв. Здание загорелось. В Сети появились фото, на которых вооружённая группа расстреливает людей из автоматов.

Следственный комитет расследует уголовное дело о террористическом акте (ст. 205 УК России). Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что главе государства доложили о случившемся.