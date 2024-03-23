Москва, 23 марта, 2024, 09:02 — ИА Регнум. На выставке-форуме «Россия» в Москве отменили все запланированные на 23 и 24 марта мероприятия после теракта в подмосковном ТРЦ «Крокус Сити Холл». Об этом 23 марта сообщила пресс-служба выставки.

Михаил Терещенко/ТАСС

«Уважаемые гости, 23–24 марта культурно-развлекательные мероприятия на выставке «Россия» отменяются», — говорится в сообщении.

Пресс-служба также выразила соболезнования и сочувствие семьям погибших в результате теракта и пожелала скорейшего выздоровления пострадавшим.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 23 марта Государственный Кремлёвский дворец отменил массовые мероприятия 23 и 24 марта после теракта в «Крокусе». До этого ведущие театры Москвы приняли решение об отмене спектаклей 23 и 24 марта в знак поддержки пострадавших при теракте

В ночь на 23 марта Минкультуры также отменило запланированные на ближайшие дни развлекательные мероприятия после теракта. Ведомство выразило соболезнования родным и близким погибших и пожелало скорейшего выздоровления пострадавшим.

Вечером 22 марта несколько вооружённых людей в камуфляже ворвались в здание подмосковного ТРЦ, где должен был проходить концерт группы «Пикник». Они открыли огонь из автоматов, после чего в здании прогремел взрыв и начался мощнейший пожара.

Распространение возгорания удалось локализовать. Следственный комитет России возбудил по этому факту уголовное дело по статье о теракте.

По данным Тelegram-канала «112», число погибших в результате теракта выросло до 82 человек, трое из которых — дети. Минздрав Подмосковья уточнил, что число людей, пострадавших при теракте, составило 145.