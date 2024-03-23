Москва, 23 марта, 2024, 06:47 — ИА Регнум. Ведущие театры Москвы решили отменить показ спектаклей 23 и 24 марта в знак поддержки пострадавших в результате теракта в «Крокус Сити Холле» в подмосковном Красногорске. Об этом говорится в их обращении.

Дарья Антонова ИА REGNUM Траур

Его авторами выступили художественный руководитель Московского театра Олега Табакова Владимир Машков, директор Театра на Таганке Ирина Апексимова и худрук Театра на Малой Ордынке Евгения Герасимова.

«Сегодня произошла ужасная трагедия. Все театральное сообщество соболезнует пострадавшим в «Крокус Сити Холл», их родным и близким. В знак нашей поддержки мы приняли решение не проводить в эти выходные никаких театральных спектаклей», — сказано в обращении, которое цитирует «РИА Новости».

В тексте также отмечается, что они выражают свою поддержку тем, кого затронула произошедшая трагедия. Кроме того, авторы письма выразили надежду на то, что зрители с пониманием отнесутся к указанному решению театров, а также поддержат этот шаг и всех, кто скорбит по погибшим при теракте.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 22 марта в «Крокус Сити Холл» ворвались люди в камуфляже, вооружённые автоматами. Они открыли огонь по окружающим.

После на месте вспыхнул пожар, охвативший площадь в 12,9 тыс. кв. метров, и обваливалась кровля. Распространение огня смогли локализовать. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о теракте.

По данным СК РФ, число погибших в результате атаки превысило 60 человек, и их количество может увеличиться. В минздраве Подмосковья, в свою очередь, проинформировали о том, что число людей, пострадавших при теракте, составило 145.

Департамент здравоохранения Москвы открыл горячую линию для родственников пострадавших.