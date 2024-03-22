Москва, 23 марта, 2024, 00:04 — ИА Регнум. Министерство культуры России отменяет на ближайшие дни все массовые и развлекательные мероприятия в федеральных учреждениях культуры в связи с терактом в подмосковном «Крокус Сити Холле», сообщила пресс-служба ведомства.

Полина Волхова ИА Регнум

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Ведомство выразило соболезнования родным и близким погибших, а также пожелало скорого выздоровления раненым.

«Ужасная, непостижимая трагедия», — отметили в Минкультуры.

Как сообщало ИА Регнум, теракт в «Крокус Сити Холле» в Красногорске произошёл вечером 22 марта. Группа в камуфляже вошла в здание и начала стрелять из автоматов по людям. После этого в центре также начался сильный пожар, тушение которого продолжается.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что теракт поражает цинизмом и жестокостью. Он потрясён тем, что произошло в «Крокус Сити Холле». Глава церкви также выразил соболезнования в связи с трагедией.

Как сообщил источник ИА Регнум, в теракте пострадали более 140 человек, в том числе несовершеннолетний. Госпитализация потребовалась 65 раненым, девять находятся в тяжёлом состоянии.