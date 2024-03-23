Москва, 23 марта, 2024, 08:38 — ИА Регнум. Государственный Кремлёвский дворец отменил намеченные на 23 и 24 марта массовые мероприятия после теракта в ТРЦ «Крокус Сити Холл». Об этом 23 марта сообщил представитель площадки для массовых мероприятий.

Григорий Сысоев/РИА Новости

«Отменяем мероприятия», — процитировало его слова «РИА Новости».

Как сообщало ИА Регнум, ранее 23 марта ведущие театры Москвы приняли решение об отмене спектаклей 23 и 24 марта в знак поддержки пострадавших при теракте в «Крокус Сити Холле». Авторами обращения выступили худрук Московского театра Олега Табакова Владимир Машков, директор Театра на Таганке Ирина Апексимова и худрук Театра на Малой Ордынке Евгения Герасимова.

В ночь на 23 марта Министерство культуры отменило запланированные на ближайшие дни развлекательные мероприятия после теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле». В ведомстве также выразили соболезнования родным и близким погибших и пожелали скорейшего выздоровления пострадавшим.

Вечером 22 марта несколько людей в камуфляже вошли в здание, где должен был пройти концерт группы «Пикник», и начали стрелять из автоматов. После этого в ТРЦ прогремел взрыв и начался сильнейший пожар, которому присвоили высший ранг сложности.

Распространение пламени удалось локализовать. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о теракте.

По информации следователей, число погибших в результате атаки превысило 60 человек, и их количество может вырасти. В минздраве Московской области, в свою очередь, проинформировали о том, что число людей, пострадавших при теракте, составило 145.