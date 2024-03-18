Бразилиа, 18 марта, 2024, 16:09 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин смог сплотить россиян перед угрозой со стороны Запада. Такое мнение 17 марта высказал бразильский журналист Пепе Эскобар в интервью обозревателю Дэнни Хайфону.

Рамиль Ситдиков/РИА Новости

«Запад будет пытаться дестабилизировать ситуацию внутри самой России с нулевым, как мне кажется, шансом на успех, поскольку российское общество теперь очень сплочённое», — сказал он.

Журналист отметил, что российский лидер объединил страну против угрозы западных стран, желающих краха России. По мнению Эскобара, США и Евросоюз своими действиями способствуют упадку собственного влияния в мире.

Он также указал на успешные действия России по демилитаризации Украины, так как российские войска разоружают и украинскую армию, и НАТО, оказывающее помощь Киеву.

Как сообщало ИА Регнум, 29 февраля Путин в послании Федеральному собранию заявил, что сейчас последствия для интервентов будут ещё более трагичными, чем раньше. Глава государства таким образом прокомментировал прозвучавшие на Западе предложениях отправить военных НАТО на Украину.

При этом президент неоднократно подчёркивал, что у России нет никаких причин воевать со странами НАТО. Путин отмечал, что у Москвы и стран — участниц альянса нет никаких территориальных претензий друг к другу. Россия не хочет портить отношения с кем-либо, а намерена их развивать, добавил президент.